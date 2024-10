Allagamenti, esondazioni e strade chiuse: oggi altra giornata di allerta (Di giovedì 24 ottobre 2024) oggi, giovedì 24 ottobre, è una nuova giornata di allerta meteo per il territorio Parmense. Dopo gli Allagamenti, le tracimazioni e le interruzioni stradali che hanno interessato, nella giornata del 23 ottobre, in particolar modo la Bassa parmense - tra Busseto, Fidenza, San Secondo e Soragna Parmatoday.it - Allagamenti, esondazioni e strade chiuse: oggi altra giornata di allerta Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), giovedì 24 ottobre, è una nuovadimeteo per il territorio Parmense. Dopo gli, le tracimazioni e le interruzioni stradali che hanno interessato, nelladel 23 ottobre, in particolar modo la Bassa parmense - tra Busseto, Fidenza, San Secondo e Soragna

