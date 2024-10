Alfred abbandona lo studio di Uomini e donne e si sfoga dietro le quinte tirando pugni (VIDEO) (Di giovedì 24 ottobre 2024) Momento sconvolgente oggi a Uomini e donne quando Alfred ha chiesto di uscire e ha iniziato a tirare pugni dietro le quinte L'articolo Alfred abbandona lo studio di Uomini e donne e si sfoga dietro le quinte tirando pugni (VIDEO) proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Alfred abbandona lo studio di Uomini e donne e si sfoga dietro le quinte tirando pugni (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Momento sconvolgente oggi aquandoha chiesto di uscire e ha iniziato a tirareleL'articololodie sile) proviene da Novella 2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Anna - Alfred e Sofia di Temptation Island - duro scontro a Uomini e donne : "Ti supplico di lasciarmi stare" - Tre dei principali protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island si sono ritrovati nello studio di Uomini e Donne, nel primo dei due speciali condotti da Maria De Filippi e Filippo Bisciglia. La puntata di oggi di Uomini e Donne è stata dedicata ad alcune delle coppie protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island. (Movieplayer.it)

Uomini e Donne - l'opinione della puntata : Alfred peggiora (incredibilmente) la sua figuraccia in Tv! - Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi mercoledì 23 ottobre 2024 su Canale 5, ospiti alcuni dei protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island. Alfred velo pietoso, Federica delude ancora Alfonso. (Comingsoon.it)

Alfred Ekhator demolito a Uomini e Donne : la tentatrice Sofia usata - Io gli ho detto: 'Ti sei lasciato dieci minuti fa, vuoi dare un valore a quello che vuoi fare con me?'. A Uomini e Donne Sofia Costantini non ha trattenuto il suo nervosismo durante il confronto, descrivendo Alfred come manipolatore e bugiardo. . . In realtà , una volta fuori non era lei la donna che voleva al suo fianco. (Tvpertutti.it)