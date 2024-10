Agenda Assessori venerdì 25 ottobre 2024 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ore 9.30 – L’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, interviene al Convegno “Biocittà, foreste urbane e salute dei cittadini” (Teatro di Villa Torlonia, via Lazzaro Spallanzani 1A). Ore 11- L’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, interviene alla cerimonia di scoprimento della targa toponomastica dedicata ad Alda Merini (via di Casal Boccone). Ore 13.30 – L’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, interviene alla conferenza stampa e presentazione del primo Monumento Sonoro nell’ambito del progetto Roma Smart Tourism (largo 16 ottobre 1943). Ore 17.30 – L’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, è presente all’inaugurazione della mostra Niki Berlinguer – La signora degli arazzi (Casina delle Civette, Villa Torlonia). Ore 18. Romadailynews.it - Agenda Assessori venerdì 25 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ore 9.30 – L’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, interviene al Convegno “Biocittà, foreste urbane e salute dei cittadini” (Teatro di Villa Torlonia, via Lazzaro Spallanzani 1A). Ore 11- L’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, interviene alla cerimonia di scoprimento della targa toponomastica dedicata ad Alda Merini (via di Casal Boccone). Ore 13.30 – L’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, interviene alla conferenza stampa e presentazione del primo Monumento Sonoro nell’ambito del progetto Roma Smart Tourism (largo 161943). Ore 17.30 – L’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, è presente all’inaugurazione della mostra Niki Berlinguer – La signora degli arazzi (Casina delle Civette, Villa Torlonia). Ore 18.

