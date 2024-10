Gqitalia.it - Achraf Hakimi, a 25 anni, sta realizzando un sogno. E il meglio deve ancora venire

(Di giovedì 24 ottobre 2024) È cresciuto in un quartiere di Getafe, un comune a sud di Madrid, dove i suoi genitori si sono stabiliti negliNovanta dopo essere immigrati dal Marocco.è nato in Spagna, ma ha scelto di vestire la maglia del Marocco a livello giovanile prima di fare il suo debutto internazionale nel 2016, a soli diciassette. «Quando ero bambino amavo molto giocare con gli amici e mio fratello per le strade del quartiere, andavamo sempre in giro con un pallone in mano e organizzavamo partite dappertutto», ricorda l’intraprendente e sempre precoce difensore del Paris Saint-Germain (PSG).