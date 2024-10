Anteprima24.it - A Fratte la base logistica del traffico internazionale di droga

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto, armi, ma anche soldi: 500 mila euro a disposizione della famiglia Memoli, Tiziano ed il figlio Carmine che da Salerno, dal quartiere di, gestivano undi, che riusciva ad acquistare, cocaina, hashish,  anche dalla Spagna e dal Sud America  e a rivenderla in Italia nei mercati illeciti in uso della Campania, ma anche della Basilicata e della Puglia. Il gruppo di 14 persone, che avevano competenza anche nella preparazione del crack, individuate nell’inchiesta che ha visto al lavoro la compagnia di Salerno dei Carabinieri, guidati dal maggiore Corvino,  è già noto alle forze dell’ordine. Nel 2022, sette persone furono arrestate in flagranza nel Porto di Civitavecchia per la consegna di un container con 450 chili didestinata ad arrivare a Salerno.