A che ora esce Avetrana qui non è Hollywood su Disney Plus: l'orario di uscita previsto il 25 ottobre 2024

A che ora esce Avetrana qui non è Hollywood? Alcuni problemi per la serie tv di Sarah Scazzi Avetrana: Qui non è Hollywood è una docu-serie in onda su Disney+. Esplora il tragico e scioccante caso di omicidio di Sarah Scazzi, una ragazza di 15 anni di Avetrana, in Italia, scomparsa nel 2010. La serie approfondisce le indagini, la copertura mediatica e l'impatto sulla piccola città di Avetrana. Il caso ha attirato un'enorme attenzione pubblica e ha portato alla luce una complessa rete di relazioni familiari, segreti e bugie. Fornisce una visione approfondita del processo giudiziario e della frenesia mediatica che ha circondato il caso, offrendo agli spettatori uno sguardo approfondito su una delle storie di crimine più famigerate d'Italia.

