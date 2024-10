A che ora Darderi-Draper oggi, ATP Vienna 2024: programma, tv, streaming (Di giovedì 24 ottobre 2024) Luciano Darderi affronterà Jack Draper agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Vienna. L’appuntamento è per giovedì 24 ottobre, sarà il primo incontro sul Campo Centrale: si inizierà a giocare alle ore 13.30. Il tennista italiano tornerà in scena dopo aver regolato il padrone di casa Dominic Thiem all’esordio sul cemento della capitale austriaca. LA DIRETTA LIVE DI Darderi-Draper DALLE 13.30 L’azzurro, numero 42 del mondo, incrocerà il quotato britannico, numero 18 del ranking ATP. Il nostro portacolori cercherà di sovvertire il pronostico della vigilia e di avere la meglio sul semifinalista degli US Open, reduce dal successo sul giapponese Kei Nishikori. In palio la qualificazione ai quarti di finale da giocare contro il vincente del confronto tra il bulgaro Grigor Dimitrov e il ceco Tomas Machac. Oasport.it - A che ora Darderi-Draper oggi, ATP Vienna 2024: programma, tv, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lucianoaffronterà Jackagli ottavi di finale del torneo ATP 500 di. L’appuntamento è per giovedì 24 ottobre, sarà il primo incontro sul Campo Centrale: si inizierà a giocare alle ore 13.30. Il tennista italiano tornerà in scena dopo aver regolato il padrone di casa Dominic Thiem all’esordio sul cemento della capitale austriaca. LA DIRETTA LIVE DIDALLE 13.30 L’azzurro, numero 42 del mondo, incrocerà il quotato britannico, numero 18 del ranking ATP. Il nostro portacolori cercherà di sovvertire il pronostico della vigilia e di avere la meglio sul semifinalista degli US Open, reduce dal successo sul giapponese Kei Nishikori. In palio la qualificazione ai quarti di finale da giocare contro il vincente del confronto tra il bulgaro Grigor Dimitrov e il ceco Tomas Machac.

