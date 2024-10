Inter-news.it - Young Boys-Inter, per Zielinski pronta una strategia: cautela!

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)non dovrebbe vedere la presenza di Piotrdal primo minuto. Il polacco, che ha avvertito un’elongazione nel corso del match tra Polonia e Croazia, sarà comunque in panchina. RECUPERO IMPORTANTE – Innon ci sarà da aspettarsi la titolarità del centrocampista Piotr, rientrato da relativamente poco tempo dopo il problema fisico rimediato nell’ultima sfida con la sua Nazionale contro la Croazia. Il giocatore polacco, pur partendo dalla panchina, rappresenterà una pedina strategica per il tecnico Simone Inzaghi in vista dell’adozione di strategie differenti a partita in corso. Contro gli svizzeri, infatti, non ci saranno altre alternative a centrocampo se non per il giovane Thomas Berenbruch. Poter fare affidamento su un top come l’ex Napoli può incidere senza dubbio sul ragionamento del piacentino durante la partita.