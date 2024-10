Superguidatv.it - X Factor 2024: al via i Live Show, un’edizione storica e ricca di novità. Finale a Napoli, ecco come e quando prendere i biglietti

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dopo le ormai celebri audizioni, i famosissimi bootcamp e le altrettanto home visit, Xora è pronto per entrare nella sua fase più emozionante: i. Da giovedì 24 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, 12 talenti si sfideranno settimana dopo settimana, con un unico obiettivo comune: raggiungere la finalissima del 5 dicembre, che per la prima volta nella storia del format si terrà in una location esterna, la suggestiva Piazza del Plebiscito a. Un evento attesissimo, gratuito e co-organizzato con il Comune di, per il quale isaranno disponibili dalle ore 12 di mercoledì 30 ottobre su Ticketone, giorno del “Ticketday”. X: al via idiA condurre il programma, Giorgia, alla sua prima esperienzapresentatrice in solitaria.