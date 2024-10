Uomini e Donne, Mario Cusitore vicino all’addio al trono over: spunta il motivo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Durante la registrazione del 22 ottobre 2024 di Uomini e Donne, Mario Cusitore ha rivelato l’intenzione di lasciare il programma. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, il cavaliere si è lamentato del comportamento ambiguo delle Donne che lo frequentano, affermando che questo impedisce di costruire una relazione stabile. La dichiarazione di Mario è stata seguita da un acceso confronto con Morena Farfante, che lo ha accusato di cercare solo visibilità. Gianni Sperti ha poi commentato la situazione, aggiungendo la sua opinione sul rapporto tra Mario e le Donne del parterre. Scopriamo i dettagli della registrazione e i motivi che hanno portato Mario a esprimere il desiderio di abbandonare il trono over. Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Mario Cusitore vicino all’addio al trono over: spunta il motivo Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Durante la registrazione del 22 ottobre 2024 diha rivelato l’intenzione di lasciare il programma. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, il cavaliere si è lamentato del comportamento ambiguo delleche lo frequentano, affermando che questo impedisce di costruire una relazione stabile. La dichiarazione diè stata seguita da un acceso confronto con Morena Farfante, che lo ha accusato di cercare solo visibilità. Gianni Sperti ha poi commentato la situazione, aggiungendo la sua opinione sul rapporto trae ledel parterre. Scopriamo i dettagli della registrazione e i motivi che hanno portatoa esprimere il desiderio di abbandonare il

