Ultime Notizie Roma del 23-10-2024 ore 19:10 (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Romadailynews radiogiornale e venerdì trovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio ricevuto la richiesta delle autorità competenti In Ungheria per la revoca delle unità e parlamentare di Ilaria sta lì la richiesta è stata inoltrata La commissione affari legali così annunciato la Presidente del Parlamento Europeo Roberta mezz’ora prima dei voti in plenaria a Strasburgo un POS per fare il bilancio di 2 anni di governo la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio pubblicato Social racconta il percorso fatto il 22 ottobre del 2022 esattamente due anni fa prestavo giuramento come presidente del consiglio a due anni di distanza il messaggio del premier vi facciamo sentire un estratto del tuo intervento video lavorato instancabilmente per attuare il programma con il quale ci eravamo presentati i fronte agli italiani e tu poi avevamo la fiducia di molti di loro alle ... Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 23-10-2024 ore 19:10 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)dailynews radiogiornale e venerdì trovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio ricevuto la richiesta delle autorità competenti In Ungheria per la revoca delle unità e parlamentare di Ilaria sta lì la richiesta è stata inoltrata La commissione affari legali così annunciato la Presidente del Parlamento Europeo Roberta mezz’ora prima dei voti in plenaria a Strasburgo un POS per fare il bilancio di 2 anni di governo la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio pubblicato Social racconta il percorso fatto il 22 ottobre del 2022 esattamente due anni fa prestavo giuramento come presidente del consiglio a due anni di distanza il messaggio del premier vi facciamo sentire un estratto del tuo intervento video lavorato instancabilmente per attuare il programma con il quale ci eravamo presentati i fronte agli italiani e tu poi avevamo la fiducia di molti di loro alle ...

