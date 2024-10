Sport.quotidiano.net - Twente-Lazio e Roma-Dinamo Kiev, dove vedere le partite. Le probabili formazioni

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Milano, 23 ottobre 2024 - Nella tre giorni di grande calcio europeo c’è spazio anche per l’Europa League. La terza giornata parte già oggi pomeriggio: alle 16.30 la sfida tra Galatasaray ed Elfsborg, alle 18.45 Braga-Bodo Glimt. Tutte le altre, come al solito, in programma giovedì, con lache ospita laalle 18.45 e lache scende sul campo delalle 21. Per i giallorossi, fermi a quota uno in classifica, è vietato sbagliare: contro gli ucraini devono arrivare i primi tre punti di questo torneo. Situazione diversa per la formazione di Baroni, prima a punteggio pieno: i biancocelesti volano in Olanda per cercare continuità e guadagnare altri punti preziosi in ottica qualificazione. Tra le sfide da seguire spiccano quella tra il Fenerbahce di Mourinho e il Manchester United di Ten Hag, il Tottenham che ospita l’AZ Alkmaar e Porto-Hoffenheim.