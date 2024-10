Turchia: Putin a Erdogan, condanniamo attacco terroristico ad Ankara (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Torino, 23 ott. (LaPresse) – “condanniamo l’attacco ad Ankara. Offro le mie condoglianze alla Turchia per l’attacco terroristico”. È la dichiarazione del presidente russo Vladimir Putin in apertura dell’incontro bilaterale con il leader turco Recep Tayyip Erdogan a Kazan. Lapresse.it - Turchia: Putin a Erdogan, condanniamo attacco terroristico ad Ankara Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Torino, 23 ott. (LaPresse) – “l’ad. Offro le mie condoglianze allaper l’”. È la dichiarazione del presidente russo Vladimirin apertura dell’incontro bilaterale con il leader turco Recep Tayyipa Kazan.

