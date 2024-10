Trattamenti Spa d’autunno: cinque rituel da provare nel weekend di Ognissanti (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Non solo rituel a base di vinoterapia, l’autunno 2024 porta con sé tante novità sul fronte dei Trattamenti Spa che si possono effettuare in giro per l’Italia, sia in città che fuori, magari approfittando di qualche weekend libero, come quello di Ognissanti. Post Halloween. Ci si può rilassare immersi nella natura, lontano da tutto e da tutti, oppure prenotare una seduta di benessere (e bellezza) durante un dinamico city break. Ecco gli indirizzi giusti (e perché sceglierli). Il rituel autunnale corpo e anima di Passalacqua Como Si chiama Beautiful Balance Ritual la proposta autunnale di Passalacqua Como, antica residenza del XVIII secolo a Moltrasio, sul Lago di Como. Amica.it - Trattamenti Spa d’autunno: cinque rituel da provare nel weekend di Ognissanti Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Non soloa base di vinoterapia, l’autunno 2024 porta con sé tante novità sul fronte deiSpa che si possono effettuare in giro per l’Italia, sia in città che fuori, magari approfittando di qualchelibero, come quello di. Post Halloween. Ci si può rilassare immersi nella natura, lontano da tutto e da tutti, oppure prenotare una seduta di benessere (e bellezza) durante un dinamico city break. Ecco gli indirizzi giusti (e perché sceglierli). Ilautunnale corpo e anima di Passalacqua Como Si chiama Beautiful Balance Ritual la proposta autunnale di Passalacqua Como, antica residenza del XVIII secolo a Moltrasio, sul Lago di Como.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Weekend di lavoro per la questura : 34enne per due furti tentati e un uomo denunciato per maltrattamenti - Non solo gioco d'azzardo, identificazioni e rapina, anche un furto e un caso di maltrattamenti hanno tenuto impegnato il personale della questura di Verona nel corso del fine settimana. Gli agenti della squadra volanti, nella notte tra ... (Veronasera.it)

Dai fanghi alla crioterapia - magari durante un weekend in spa : cinque trattamenti corpo da regalarsi per una dolce remise en forme d'autunno - Archiviata l’estate (e i suoi vizi, tra gelati, cene & cocktail), l’autunno è un buon momento per torare a prendersi cura del corpo. Per dare un boost al processo di remise en forme o reshaping della silhouette, sì ad un ciclo di trattamenti ... (Iodonna.it)