"Totti tradisce Noemi Bocchi con la Jacobelli, ecco le foto dei due in hotel a Roma", lei conferma: "C'è una liason" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Francesco Totti di nuovo al centro dell'attenzione per un "tradimento", il calciatore è stato beccato con la giornalista ed ex tentatrice Marialuisa Jacobelli "Francesco Totti tradisce Noemi Bocchi con Marialuisa Jacobelli". L'ex Pupone e la giornalista sono stati beccati mentre entravano ins Ilgiornaleditalia.it - "Totti tradisce Noemi Bocchi con la Jacobelli, ecco le foto dei due in hotel a Roma", lei conferma: "C'è una liason" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Francescodi nuovo al centro dell'attenzione per un "tradimento", il calciatore è stato beccato con la giornalista ed ex tentatrice Marialuisa"Francescocon Marialuisa". L'ex Pupone e la giornalista sono stati beccati mentre entravano ins

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Corona fa tremare Totti : “Tradisce Noemi con una showgirl - ho le prove” - poi lo scoop di Gente - Nelle ultime ore l’ex capitano della squadra della capitale Francesco Totti, che a settembre ha compiuto 48 anni, è diventato un argomento di tendenza per le sue dichiarazioni in merito al suo futuro che potrebbe essere di nuovo nel mondo del calcio: “Mi hanno cercato squadre di serie A, mai dire mai, in 2-3 mesi potrei essere pronto per giocare mezzora a partita”. (Metropolitanmagazine.it)

Corona fa tremare Totti: “Tradisce Noemi con una showgirl, ho le prove”, poi lo scoop di Gente - Nelle ultime ore l’ex capitano della squadra della capitale Francesco Totti, che a settembre ha compiuto 48 anni, è diventato un argomento di tendenza per le sue dichiarazioni in merito al suo futuro ... (msn.com)

Gente: "Totti ci ricasca: ha una nuova avventura dopo tre anni con Noemi Bocchi" - Dopo il lungo matrimonio con Ilary Blasi e a tre anni dall'inizio della relazione con Noemi Bocchi, Francesco Totti avrebbe un nuova avventura. A… Leggi ... (informazione.it)

Totti, tradita Noemi con la giornalista Jacobelli? Lei conferma: “È evidente” - Francesco Totti è stato paparazzato insieme alla giornalista Marialuisa Jacobelli. Secondo quanto riportato dal settimanale Gente in edicola giovedì prossimo, l'ex capitano della Roma sarebbe stato vi ... (informazione.it)