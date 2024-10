Quotidiano.net - Tetto detrazioni sopra 75mila euro, stretta su monoreddito

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)sulleper chi ha un reddito oltre ima con vantaggi che crescono in base al numero dei figli. In base al testo della manovra - infatti - chi ha un reddito tra ie i 100milapotrà portare in detrazione fino a un massimo di 14mila, 8mila oltre i 100mila. In assenza di figli la cifra è dimezzata (moltiplicata per il coefficiente di 0.5) per quanti hanno un solo figlio ridotta moltiplicando per un coefficiente di 0.85, resta pari se si hanno più di tre figli o figli con disabilità . Un contribuente oltre i 100mila senza figli potrà detrarre a conti fatti 4mila