Stadio Milano, Fontana “Restare a San Siro è la soluzione migliore” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Milano (ITALPRESS) – “Sono molto contento. Io lo dicevo da anni che si doveva trovare una soluzione e che quella migliore fosse rimanere a San Siro. Poi le scelte le dovranno fare i tecnici, però l’importante è che si rimanga in quella zona”. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della “Cerimonia della ricerca” della Fondazione Ieo-Monzino all’Università degli Studi di Milano a proposito della possibilità che Milan e Inter costruiscano un nuovo Stadio nell’area di San Siro. “Sono molto contento del fatto che si sia optato per questa soluzione che mi sembra la migliore e quella che interpreta di più anche un po’ il nostro modo di partecipare”, ha aggiunto. xh7/trl/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Stadio Milano, Fontana “Restare a San Siro è la soluzione migliore” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)(ITALPRESS) – “Sono molto contento. Io lo dicevo da anni che si doveva trovare unae che quellafosse rimanere a San. Poi le scelte le dovranno fare i tecnici, però l’importante è che si rimanga in quella zona”. Così il presidente di Regione Lombardia Attilioa margine della “Cerimonia della ricerca” della Fondazione Ieo-Monzino all’Università degli Studi dia proposito della possibilità che Milan e Inter costruiscano un nuovonell’area di San. “Sono molto contento del fatto che si sia optato per questache mi sembra lae quella che interpreta di più anche un po’ il nostro modo di partecipare”, ha aggiunto. xh7/trl/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

San Siro - sul nuovo stadio di Milano c’è intesa tra Milan - Inter e Governo : “Sorgerà vicino al Meazza” - Il governo in campo coi ministri Alessandro Giuli (Cultura) e Andrea Abodi (Sport), i dirigenti di Milan e Inter esprimono cauto ottimismo, la sovrintendenza milanese accantona l’ipotesi di vincolo sul 2° anello dal 2025, il sindaco Giuseppe Sala ... (Ilgiorno.it)

San Siro - Di Canio : “A Milano costruiscono grattacieli ma non si riesce ad avere due stadi per Milan e Inter” - “E’ assurdo pensare che Londra abbia 15-16 stadi dentro la città. A Milano, Milano ribadisco, costruiamo i grattacieli però poi non si riesce ad avere due stadi diversi per Inter e Milan”. E’ questo il pensiero di Paolo Di Canio, direttamente dagli ... (Sportface.it)

Stadio Milano : progetto San Siro interessante - ma San Donato resta - “L’Italia ha bisogno di nuove strutture. Il progetto di San Siro è interessante, ma anche quello per San Donato resta una via da percorrere”. Queste le idee, secondo quanto riporta LaPresse, emerse dall’incontro tra i vertici del Milan e dell’Inter ... (Sportface.it)