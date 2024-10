Ultimouomo.com - Solo Vanessa Ferrari poteva portare la ginnastica italiana dov'è oggi

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La carriera disarebbe potuta finire tanti anni fa. Ad esempio, nel 2017, ai Mondiali di Montreal, quando a 27 anni si ruppe il tendine d’Achille. Un dolore lancinante fermò la diagonale, lei disse di aver «sentito un crack».però è andata avanti allora, come è andata avanti tante altre volte. «Io ce la posso fare ogni volta che decido di farlo», ha detto una volta. «Sarò io a decidere quando sarò abbastanza soddisfatta da potermi ritirare, nessun infortunio lo farà al posto mio». È stata quindi lei a decidere, due settimane fa, che quello fosse il momento migliore per annunciare il suo ritiro. «È arrivato il momento di fermarmi», ha spiegato in un’intervista rilasciata a Brescia. «L’avevo già deciso prima di Parigi: questa Olimpiade sarebbe stata l’ultimo atto della mia vicenda agonistica. Desideravo fosse il finale della mia carriera.