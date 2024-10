Nerdpool.it - Simpson: il nuovo Speciale di Natale sarà “extra-large”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Is arriveranno su Disney+ più tardi quest’anno con undiche andrà in onda 35 anni dopo la prima dell’episodio originale. Questoin streamingmolto più grande di quanto i fan potessero aspettarsi. Attualmente, Is si trovano in una nuova e entusiasmante era. La longeva sitcom animata ha ufficialmente avviato la sua 36ª stagione con nuovi episodi in onda la domenica sera su Fox, celebrando i 35 anni dalla sua trasmissione originale. Allo stesso tempo, Is sono chiaramente aperti a sperimentare con ogniepisodio. In occasione del 35° anniversario dell’episodio pilota, “s Roasting on an Open Fire”, trasmesso il 17 dicembre 1989, Is arriveranno su Disney+ con undiintitolato “O C’mon All Ye Faithful” il 17 dicembre.