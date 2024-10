Siena Jazz, prima jam di studenti. Al via la nuova stagione di UnTubo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Con la prima jam degli studenti del Siena Jazz, si apre stasera (mercoledì 23) la nuova stagione di UnTubo. Tanti ospiti, tanti concerti, tanta musica dal vivo ini via del Luparello. Anche per questa undicesima stagione si conferma l’impianto con le jam session del mercoledì, otto nella prima parte della rassegna (da ottobre a dicembre) e nove nella seconda (che prenderà il via a febbraio), e il concerto il giovedì, sei nella prima parte e nove nella seconda. Le jam offriranno un’occasione agli studenti del Siena Jazz per esibirsi e portare avanti i loro progetti originali, dando via alle serata che proseguiranno poi con momenti dedicati all’improvvisazione dove si annulla il confine tra chi si esibisce e chi assiste. Ad aprire stasera sarà la band Magenta, con Matteo Michelini (sax), Matteo Maranzana (pianoforte), Federico Giolito (contrabbasso) e Lorenzo Fabbri (batteria). Lanazione.it - Siena Jazz, prima jam di studenti. Al via la nuova stagione di UnTubo Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Con lajam deglidel, si apre stasera (mercoledì 23) ladi. Tanti ospiti, tanti concerti, tanta musica dal vivo ini via del Luparello. Anche per questa undicesimasi conferma l’impianto con le jam session del mercoledì, otto nellaparte della rassegna (da ottobre a dicembre) e nove nella seconda (che prenderà il via a febbraio), e il concerto il giovedì, sei nellaparte e nove nella seconda. Le jam offriranno un’occasione aglidelper esibirsi e portare avanti i loro progetti originali, dando via alle serata che proseguiranno poi con momenti dedicati all’improvvisazione dove si annulla il confine tra chi si esibisce e chi assiste. Ad aprire stasera sarà la band Magenta, con Matteo Michelini (sax), Matteo Maranzana (pianoforte), Federico Giolito (contrabbasso) e Lorenzo Fabbri (batteria).

Red carpet per il via alla stagione dei Teatri dei Siena - SIENA – Al via, con un red carpet, la stagione dei Teatri di Siena in occasione dell’inaugurazione della stagione 2024-2025 a firma del direttore artistico Vincenzo Bocciarelli. Lo spettacolo, di Stefano D’Orazio, andrà in scena sabato 26 ottobre alle 21 e domenica 27 ottobre alle 17. teatridisiena. (Corrieretoscano.it)