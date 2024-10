Biccy.it - Shaila al Gran Hermano sceglie tra Lorenzo e Javier: “Basta mentire”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nemmeno il tempo di ambientarsi cheGatta ha iniziato a fare le prime confessioni al. Dopo lo show in cucina con, la ballerina si è appartata in bagno con una gieffina e ha iniziato a parlare del suo rapporto conMartinez: “Quando stai in una casa e tutti ti conoscono, commentano, giudicano, iniziano ad avere pregiudizi e puntano il dito. Tutti parlano e giudicano senza pensare che dentro a una persona c’è un mondo. Quindi nella casa italiana mi dicevano ‘ah lei ha fatto questo, lei ha fatto quello, lei ha baciato’. Io sono stata criticata per questo bacio che ho dato al ragazzo. Ma io non ho dato quel bacio per usarlo o illuderlo, ma dovevo capire se lui era giusto per me, se c’era connessione. Io lo guardavo e pensavo ‘è buono, è bello, è carino, gentile, romantico, perché non va?’“.