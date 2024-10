Tvpertutti.it - Selvaggia Lucarelli contro Bruganelli: «Provò a diventare giudice così»

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)ha sollevato il velo su una vicenda che sta facendo discutere. In un lungo e dettagliato articolo pubblicato nella sua newsletter, la giornalista ha raccontato le dinamiche dietro le quinte di Ballando con le Stelle, concentrandosi in particolare sulla presunta volontà di Soniadi sostituirla nel ruolo di giurata. Una storia che, finora, era stata solo accennata, ma mai esplorata a fondo. La, in maniera diretta e senza filtri, non si è risparmiata svelando i meccanismi spesso nascosti.Sonia: ecco come tentò dia Ballando La tensione trae la produzione di Ballando con le Stelle La vicenda risale al 2022, quando il fidanzato della giornalista, il food blogger Lorenzo Biagiarelli, partecipò nelle vesti di concorrente al talent condotto da Milly Carlucci.