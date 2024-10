Sanità, Meloni: "Dopo il covid i disturbi della psiche sono in aumento come le richieste di aiuto" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Messaggio del premier agli organizzatori dello spettacolo 'Pinocchio; una favola alla rovescia' a cura della Compagnia Teatro Patologico Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) - "Purtroppo, le statistiche ci dicono che i disturbi della psiche sono in aumento e che sono in crescita le richieste di a Ilgiornaleditalia.it - Sanità, Meloni: "Dopo il covid i disturbi della psiche sono in aumento come le richieste di aiuto" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Messaggio del premier agli organizzatori dello spettacolo 'Pinocchio; una favola alla rovescia' a curaCompagnia Teatro Patologico Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) - "Purtroppo, le statistiche ci dicono che iine chein crescita ledi a

Sanità - Meloni : "Dopo il covid i disturbi della psiche sono in aumento come le richieste di aiuto" - Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) - "Purtroppo, le statistiche ci dicono che i disturbi della psiche sono in aumento e che sono in crescita le richieste di assistenza psicologica. Tendenza che le conseguenze della crisi pandemica hanno accentuato, ... (Iltempo.it)

