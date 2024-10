Bergamonews.it - Romano, abbandona 23 mila kg di rifiuti: denunciato imprenditore

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)di Lombardia. Una montagna di, letteralmente. Un deposito incontrollato di legno, polistirolo, latte di vernice vuote, sacchi condomestici, teli in plastica e altro ancora. Dall’analisi del materiale, è stato possibile risalire alla ditta produttrice. La squadra ‘Naaeba’ per la Tutela Ambientale del Distretto Polizia Locale Bassa Bergamasca Orientale hanno identificato eil titolare, accusato di deposito incontrollato dinon pericolosi. L’uomo, residente in città , una volta convocato in comando ha ammesso l’errore e ha proceduto alla totale bonifica del sito, provvedendo a smaltire a norma di legge tutti i(23kg) in impianti autorizzati.