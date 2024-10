Roma-Dinamo Kiev, Shovkovskyi: “Juric ha dato calcio aggressivo. Abbiamo tanti problemi ma vogliamo crescere” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) “La Roma ha cambiato allenatore e ho studiato la squadra di Juric. Prendono pochi gol, tengono molto il possesso del pallone e mostrano un calcio molto aggressivo. Segna spesso e contro l’Inter ha giocato un bel secondo tempo. Vuol dire che la squadra sta bene fisicamente. Per quanto riguarda la partita con l’Inter, ho visto due squadre che hanno giocato sullo stesso livello, la gara è stata molto equilibrata. È stato un episodio a deciderla e la Roma ha avuto molte possibilità. Anche Dovbyk ha aggiunto molto dinamismo e fisicità alla squadra. Sarà molto difficile e credo che la Roma sia una delle migliori in Europa. Noi cercheremo di sfruttare le nostre occasioni, cercheremo di essere compatti in difesa”. Queste le parole dell’allenatore della Dinamo Kiev, Oleksandr Shovkovskyi, alla vigilia della sfida di Europa League contro la Roma. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Laha cambiato allenatore e ho studiato la squadra di. Prendono pochi gol, tengono molto il possesso del pallone e mostrano unmolto. Segna spesso e contro l’Inter ha giocato un bel secondo tempo. Vuol dire che la squadra sta bene fisicamente. Per quanto riguarda la partita con l’Inter, ho visto due squadre che hanno giocato sullo stesso livello, la gara è stata molto equilibrata. È stato un episodio a deciderla e laha avuto molte possibilità. Anche Dovbyk ha aggiunto molto dinamismo e fisicità alla squadra. Sarà molto difficile e credo che lasia una delle migliori in Europa. Noi cercheremo di sfruttare le nostre occasioni, cercheremo di essere compatti in difesa”. Queste le parole dell’allenatore della, Oleksandr, alla vigilia della sfida di Europa League contro la

