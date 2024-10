"Quelli con te hanno mandato la Salis in Europa". Braga provoca e Foti la ammutolisce | Video (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Il caso Vannacci l'ha creato la sinistra". Non usa troppi giri di parole Tommaso Foti. Ospite a L'Aria Che Tira su La7, il deputato di Fratelli d'Italia smentisce Chiara Braga e ricorda che "in tutti i talk show Vannacci è stato il più intervistato, una serie di polemiche lo hanno fatto diventare un personaggio. Non l'ho invitato io, chi gli ha dato fiato è stato qualcun altro". Ma la parlamentare del Pd non ci sta e controbatte: "Qualcuno che sta con voi l'ha candidato in Europa". Il riferimento, ovviamente alla Lega, con tanto di provocazione non passa inosservato a Foti che a quel punto mette la Braga di fronte a una scomoda evidenza: "Qualcuno che fa il campo largo con te ha mandato in Europa la Salis". E a Maria Teresa Meli che si inserisce nel dibattito, Foti ricorda: "Sto paragonando uno che non è a processo con una che lo è". Liberoquotidiano.it - "Quelli con te hanno mandato la Salis in Europa". Braga provoca e Foti la ammutolisce | Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Il caso Vannacci l'ha creato la sinistra". Non usa troppi giri di parole Tommaso. Ospite a L'Aria Che Tira su La7, il deputato di Fratelli d'Italia smentisce Chiarae ricorda che "in tutti i talk show Vannacci è stato il più intervistato, una serie di polemiche lofatto diventare un personaggio. Non l'ho invitato io, chi gli ha dato fiato è stato qualcun altro". Ma la parlamentare del Pd non ci sta e controbatte: "Qualcuno che sta con voi l'ha candidato in". Il riferimento, ovviamente alla Lega, con tanto dizione non passa inosservato ache a quel punto mette ladi fronte a una scomoda evidenza: "Qualcuno che fa il campo largo con te hainla". E a Maria Teresa Meli che si inserisce nel dibattito,ricorda: "Sto paragonando uno che non è a processo con una che lo è".

