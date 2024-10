Lettera43.it - Puff Daddy, il post dei figli su Instagram: «Ci aggrappiamo alla verità»

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La famiglia disi stringe attorno all’artista. Sei dei settedel rapper – la più piccola ha compiuto due anni il 15 ottobre – hanno rotto il silenzio per la prima volta dall’arresto del padre e pubblicato uncongiunto sui loro profili. «L’ultimo mese ha devastato la famiglia», si legge nel comunicato di Quincy Brown, Justin, Christian, Chance e le gemelle Jessie e D’Lila. «Molti hanno giudicato sia lui sia noi sulla base di false accuse, teorie cospirative e narrazioni divenute assurde sui social media». La didascalia accompagna una foto in cui sono presenti anche la madre di Sean Combs, Janice, la compagna Dana Tran e la piccola Love. «Siamo uniti e ti sosteniamo in ogni momento», prosegue il. «Ci, sapendo che prevarrà e che nulla potrà spezzare la forza della nostra famiglia.