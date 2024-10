Protesta dei lavoratori del Teatro Carlo Felice: chieste risposte urgenti alle istituzioni (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter I lavoratori tecnici e amministrativi del Teatro Carlo Felice di Genova hanno organizzato un volantinaggio di Protesta davanti a Palazzo Tirsi, sollecitando attenzione sui problemi di organico che minacciano la loro sicurezza sul lavoro. Questa mobilitazione segue uno sciopero che si è tenuto il 12 ottobre ed è diretta a stimolare le istituzioni locali a prendere seri provvedimenti. Le problematiche lavorative e la carenza di personale Durante la manifestazione, Sonia Montaldo, segretaria generale della Slc Cgil, ha sottolineato le principali problematiche che stanno affrontando i lavoratori del Teatro. La mancanza di personale è uno dei punti cruciali che mette in discussione il buon funzionamento delle attività e la sicurezza degli operatori. Gaeta.it - Protesta dei lavoratori del Teatro Carlo Felice: chieste risposte urgenti alle istituzioni Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Itecnici e amministrativi deldi Genova hanno organizzato un volantinaggio didavanti a Palazzo Tirsi, sollecitando attenzione sui problemi di organico che minacciano la loro sicurezza sul lavoro. Questa mobilitazione segue uno sciopero che si è tenuto il 12 ottobre ed è diretta a stimolare lelocali a prendere seri provvedimenti. Le problematiche lavorative e la carenza di personale Durante la manifestazione, Sonia Montaldo, segretaria generale della Slc Cgil, ha sottolineato le principali problematiche che stanno affrontando idel. La mancanza di personale è uno dei punti cruciali che mette in discussione il buon funzionamento delle attività e la sicurezza degli operatori.

