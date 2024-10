Gaeta.it - Previdenza complementare: Cesare Damiano sostiene l’obbligo per un futuro pensionistico dignitoso

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Laè al centro del dibattito economico e sociale in Italia, soprattutto in un periodo di incertezze economiche e di riforma dei sistemi pensionistici. Recentemente,, ex ministro del Lavoro, ha espresso le sue idee durante la prima edizione del Global Welfare Summit, un evento di rilevanza internazionale che si è tenuto a Villa Miani a Roma. La sua posizione dimostra una crescente consapevolezza sull’importanza di un sistema previdenziale integrato e robusto. L’importanza dellaoggi Negli ultimi anni, il tema dellaha acquisito un nuovo significato. Non è più vista come un semplice complemento a un redditostatale, ma come un pilastro essenziale per garantire una milioni di italiani.