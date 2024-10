Prato, oltre 800mila euro dal Comune per la manutenzione e l'ampliamento dei cimiteri (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Prato, 23 ottobre 2024 - Ammontano ad oltre 800mila euro gli interventi realizzati quest'anno in diversi cimiteri comunali. In vista del 2 novembre, giornata di commemorazione dei defunti, la Commissione consiliare 3, presieduta da Enrico Romei, ha fatto il punto sui lavori svolti nei mesi scorsi insieme all'assessore ai Lavori Pubblici Marco Sapia. Tra questi rientrano anche quelli di riparazione dei danni causati dall’alluvione del 2 e 3 novembre 2023 al cimitero di Chiesanuova, il più colpito. Nei 24 cimiteri comunali sono attualmente disponibili 309 loculi, 1812 ossarini e 1083 inumazioni. Dall’inizio del 2024 fino al 22 ottobre si sono registrati a Prato 1978 decessi; di questi 1112 hanno scelto la cremazione, di cui 20 con dispersione delle ceneri. Lanazione.it - Prato, oltre 800mila euro dal Comune per la manutenzione e l'ampliamento dei cimiteri Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024), 23 ottobre 2024 - Ammontano adgli interventi realizzati quest'anno in diversicomunali. In vista del 2 novembre, giornata di commemorazione dei defunti, la Commissione consiliare 3, presieduta da Enrico Romei, ha fatto il punto sui lavori svolti nei mesi scorsi insieme all'assessore ai Lavori Pubblici Marco Sapia. Tra questi rientrano anche quelli di riparazione dei danni causati dall’alluvione del 2 e 3 novembre 2023 al cimitero di Chiesanuova, il più colpito. Nei 24comunali sono attualmente disponibili 309 loculi, 1812 ossarini e 1083 inumazioni. Dall’inizio del 2024 fino al 22 ottobre si sono registrati a1978 decessi; di questi 1112 hanno scelto la cremazione, di cui 20 con dispersione delle ceneri.

