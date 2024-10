Anteprima24.it - Pizzaioli nel Registro nazionale: alla Camera premiati due irpini

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: 1 minutoOggi Confimprenditori ha presentatodei deputati la proposta di legge per istituire ildeie il riconoscimento del titolo di Cavaliere della Pizza per i maestri.  Presenti tra gli altri i fratelli, originari di Santo Stefano del Sole, Sabatino e Mirco Russo del locale “MeGusta Pizza e Cucina” di Cesinali, che sono staticon una targa e hanno raccontato la loro storia e quella dell’arte della pizza che tutto il mondo ci invidia. Ad accompagnarli il sindaco di Santo Stefano, Gerardo Santoli.  Nel loro caretteristico locale con una storia ormai ultra ventennale, è possibile gustare la Pizza Napoletana e una cucina che utilizza prevalentemente materie prime Irpine, con specialità come il tarturo e il cacicavallo, senza però far mancare delle proposte di mare.