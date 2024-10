Gaeta.it - Pedro carica la Lazio: “Possiamo vincere l’Europa League”

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Lasi prepara a un’importante sfida in Europa, e le parole di, attaccante spagnolo, riflettono le ambizioni della squadra. Con una dichiarazione chiara e motivante, l’ex giocatore del Barcellona ha evidenziato la determinazione della squadra a puntare al titolo, confermando la fiducia nel talento del gruppo e nel progetto a lungo termine delineato dal tecnico. In vista dell’incontro con il Twente,ha trasmesso un messaggio di unità e combattività, enfatizzando l’importanza di ogni partita. le ambizioni dellae la sfida in europaha espresso la ferma convinzione che ladebba aspirare ain ogni competizione in cui è coinvolta. L’attaccante ha sottolineato come l’esempio dell’Atalanta, vincitrice delnella scorsa stagione, debba fungere da stimolo per i biancocelesti.