Pattinaggio artistico: azzurri attesi in Canada, Bratislava e a Mentana (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L'Italia del Pattinaggio di figura si prepara ad un fine settimana ricco di impegni. A Halifax va in scena 'Skate Canada', la seconda tappa stagionale ISU Grand Prix, che vede l'Italia all'esordio con Gabriele Frangipani. Il programma corto maschile avrà inizio alle 19:55 italiane di sabato 26 ottobre, mentre il libero è atteso per le 16:00 di domenica. In Canada non saranno presenti Lucrezia Beccari e Matteo Guarise, a causa dei problemi al piede sinistro di Lucrezia, infortunatasi sul finale della scorsa stagione. La bandiera italiana sarà rappresentata anche a Bratislava, in occasione del Nepela Memorial, tappa ISU Challenger Series: Corey Circelli, Daniel Grassl, Nikolaj Memola tra gli uomini, Lara Naki Gutmann e Sarina Joos al femminile, Victoria Manni e Carlo Roethlisberger nella danza. Questi i nomi degli azzurri in gara.

