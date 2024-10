Patrimonio sommerso, collaborazione tra atenei per studiare i paesaggi del mare (Di mercoledì 23 ottobre 2024) LECCE – Una collaborazione tra atenei sull’asse Lecce-Napoli per studiare i paesaggi del mare: il dipartimento Beni culturali dell’Università del Salento, in collaborazione con il Distar dell’Università di Napoli Federico II, annuncia l’avvio del master di secondo livello 2024/2025 in Lecceprima.it - Patrimonio sommerso, collaborazione tra atenei per studiare i paesaggi del mare Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) LECCE – Unatrasull’asse Lecce-Napoli perdel: il dipartimento Beni culturali dell’Università del Salento, incon il Distar dell’Università di Napoli Federico II, annuncia l’avvio del master di secondo livello 2024/2025 in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Patrimonio sommerso, collaborazione tra atenei per studiare i paesaggi del mare - Al via la collaborazione tra il dipartimento di Beni culturali dell’Università del Salento e il Distar della “Federico II” di Napoli per l’anno accademico in corso per un master in georcheologia marin ... (lecceprima.it)

Rischio alluvionale: sindaco di Cosenza firma un accordo con l’Unical per monitorare Crati e Busento - L'obiettivo è di monitorare le portate defluenti nei tratti fluviali del Crati e del Busento attraverso l'installazione di webcam e di un misuratore per la stima del livello idrico e della portata ... (quicosenza.it)

Papilloma virus, all’Università Statale di Milano vaccini gratis a studenti - Prenotazioni già aperte. Papilloma virus, all’Università Statale di Milano vaccini gratis a studenti È partita ‘Vaccinati in Statale contro l’HPV’ la campagna gratuita contro l’HPV (Human Papilloma vi ... (primalamartesana.it)