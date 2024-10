Lapresse.it - Patente digitale da oggi su app Io, cosa fare

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dala versionedellae di altri due documenti è disponibile su app IO. Non per tutti però, almeno per il momento. La nuova funzionalità è a disposizione dei primi 50mila cittadini., come ottenerla In attesa della piena operatività del Sistema di portafoglioitaliano – Sistema IT-Wallet, inizia il rilascio pubblico di Documenti su IO, la nuova funzionalità che permette ai cittadini di aggiungere al Portafoglio di app IO – l’app dei servizi pubblici – la versionedelladi guida, della tessera sanitaria – tessera europea di assicurazione malattia e della carta europea della disabilità.