Paolo Sorrentino al cinema con ‘Parthenope’ | Finita era dei politici carismatici da regista non ho più interesse – Video

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dopo Giulio Andreotti e Silvio Berlusconi,non tornerà a raccontare alitaliani: “Non ci sono più, e non solo in Italia, figure carismatiche di destra o di sinistra. Da un punto di vistatografico non mi riguardano più”. Così ilpremio Oscar all’Adnkronos, in occasione della presentazione a Roma del suo nuovo film, dal 24 ottobre nelle sale con PiperFilm. Dopo ‘È stata la mano di Dio’ e l’ultima pellicola “non ho urgenza di fare altri film su Napoli. Cos’altro mi piacerebbe raccontare non lo so, mi auguro di scoprirlo presto”. Il film racconta il lungo viaggio della vita di Parthenope, dal 1950, quando nasce, fino a oggi. Un’epica del femminile senza eroismi, ma abitata dalla passione inesorabile per la libertà, per Napoli e gli imprevedibili volti dell’amore.