Oltre 50mila minori migranti scomparsi in Europa in due anni | l’inchiesta e il timore che siano vittime di tratta

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Hanno attraversato il mare, sono sbarcati in. Ma di loro non c’è più nessuna traccia. Sono almeno 51.433 istranieri non accompagnatidopo essere arrivati nel nostro continente tra il 2021 e il 2023, e si teme che molti di lorodiventatidelladi esseri umani e della schiavitù moderna. I dati arrivano dal“Lost in Europe”, condotta da media con sede in Germania, Italia (con le giornaliste Angela Gennaro e Cecilia Ferrara), Grecia, Paesi Bassi, Belgio, Irlanda e Regno Unito, che ha vinto il Premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo 2024. ‘Lost in Europe” ha portato alla luce una realtà sconcertante: dal 2021, in media, quasi 47sonoogni giorno dopo essere arrivati in