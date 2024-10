Ilfattoquotidiano.it - Narcotizza e deruba un pensionato conosciuto su un sito di incontri, l’uomo morto e lei arrestata

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un incontro organizzato tramite undi appuntamenti è finito in un adescamento mortale. Undi 68 anni è statoto eto da una donna di 47 anni, originaria della Repubblica Dominicana che è stata. I carabinieri della compagnia Trionfale, su delega della Procura di Roma, hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari di Roma nei confronti della donna, ripresa dalle telecamere interne presenti all’interno dell’appartamento del. La donna è accusata di rapina aggravata e indebito utilizzo di carte di credito. Le indagini sono state avviate il 21 settembre, quando un parente ha trovato il corpo della vittima nell’appartamento. Nelle immagini del sistema di videosorveglianza si vede la donna mettere qualcosa in un bicchiere di vino., dopo aver bevuto, si è addormentato.