Napoli, scappa all’alt in piazza Carlo III: bloccato con cocaina, contanti e telefoni cellulari (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nella scorsa serata, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e ricettazione un 32enne napoletano con precedenti di polizia. Il blitz è avvenuto in pieno centro. Napoli, scappa all’alt in piazza Carlo III: bloccato con cocaina, contanti e telefoni cellulari I Falchi della Squadra Mobile, nel transitare in L'articolo Napoli, scappa all’alt in piazza Carlo III: bloccato con cocaina, contanti e telefoni cellulari Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Napoli, scappa all’alt in piazza Carlo III: bloccato con cocaina, contanti e telefoni cellulari Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nella scorsa serata, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e ricettazione un 32enne napoletano con precedenti di polizia. Il blitz è avvenuto in pieno centro.inIII:conI Falchi della Squadra Mobile, nel transitare in L'articoloinIII:conTeleclubitalia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - scappa all’alt in piazza Carlo III : bloccato con cocaina - contanti e telefoni cellulari - Il blitz è avvenuto in pieno centro. Napoli, scappa all’alt in piazza Carlo III: bloccato con cocaina, contanti e telefoni cellulari I Falchi della Squadra Mobile, nel transitare in […] L'articolo Napoli, scappa all’alt in piazza Carlo III: bloccato con cocaina, contanti e telefoni cellulari sembra essere il primo su Teleclubitalia. (Teleclubitalia.it)

Danneggia un taxi nella nota piazza di Napoli e scappa con la targa : arrestato - Nella serata di lunedì la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 30enne di nazionalità marocchina, con precedenti di polizia, per rapina e danneggiamento. Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla... (Napolitoday.it)

Inter, in questo momento va bene anche così. Su Inzaghi una bugia da allontanare - L'analisi su quanto visto ieri sera in Svizzera in Young Boys-Inter vinta dai nerazzurri con un gol in extremis di Thuram ... (fcinter1908.it)

Incidente a Napoli, donna investita da un pirata: «Lei è in ospedale, lui libero» - Mancavano dieci giorni al matrimonio, c’erano le bomboniere, il ristorante prenotato, la gioia di dare una svolta alla propria vita familiare. Quel giorno - lo scorso 17 maggio - Assunta era ... (ilmattino.it)

Napoli, danneggia un taxi e scappa con la targa. Arrestato un 30enne marocchino - Nella scorsa notte, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in piazz ... (ilgazzettinovesuviano.com)