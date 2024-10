Mourinho show: “Posso ancora vincere il campionato 2017-18 e se succede dovranno pagarmi il bonus” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Mourinho non perde occasione per pungere i suoi ex rivali: "Se puniscono il City posso ancora avere la medaglia e dovranno pagarmi il bonus" Fanpage.it - Mourinho show: “Posso ancora vincere il campionato 2017-18 e se succede dovranno pagarmi il bonus” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)non perde occasione per pungere i suoi ex rivali: "Se puniscono il City possoavere la medaglia eil bonus"

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mourinho show: “Posso ancora vincere il campionato 2017-18 e se succede dovranno pagarmi il bonus” - Mourinho non perde occasione per pungere i suoi ex rivali: "Se puniscono il City posso ancora avere la medaglia e dovranno pagarmi il bonus" ... (fanpage.it)

Mattarella firma il testo della Manovra, i prossimi passaggi per l’approvazione - Tutte le norme e i prossimi passaggi della Manovra finanziaria per il 2025 firmata dal Presidente Sergio Mattarella ... (quifinanza.it)

Manovra, Mattarella ha firmato il testo: il testo va in Parlamento - Si lavora sulle coperture della legge di bilancio in attesa dell'approdo in Palamento. Rinviata la conferenza stampa della premier. Cgil, Landini: "“Noi non escludiamo nulla, questo è il momento di sc ... (rainews.it)