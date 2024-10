Moda, ecco gli aiuti del governo. Otto settimane di cassa in più (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Otto settimane di cassa integrazione in deroga nel 2024 per affrontare la crisi del comparto Moda che sta investendo innumerevoli imprese. Il Consiglio dei ministri ha approvato ammortizzatori sociali per le imprese, anche artigiane, fino a 15 dipendenti, dei settori abbigliamento, calzaturiero e tessile". Lo riferisce, in una nota, la deputata di Fratelli d’Italia Chiara La Porta. Lanazione.it - Moda, ecco gli aiuti del governo. Otto settimane di cassa in più Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "diintegrazione in deroga nel 2024 per affrontare la crisi del compartoche sta investendo innumerevoli imprese. Il Consiglio dei ministri ha approvato ammortizzatori sociali per le imprese, anche artigiane, fino a 15 dipendenti, dei settori abbigliamento, calzaturiero e tessile". Lo riferisce, in una nota, la deputata di Fratelli d’Italia Chiara La Porta.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Crisi del comparto moda - ok dal governo a 8 settimane di Cig in deroga - FIRENZE – Otto settimane di cassa integrazione in deroga nel 2024 per affrontare la crisi del comparto moda che sta investendo le imprese. Il Consiglio dei ministri del 21 ottobre ha approvato ammortizzatori sociali per le imprese, anche ... (Corrieretoscano.it)

Moda - in arrivo otto settimane di cassa integrazione in deroga - Firenze, 22 ottobre 2024 – In arrivo otto settimane di cassa integrazione in deroga per affrontare la crisi del comparto moda che sta investendo innumerevoli imprese. Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato ammortizzatori sociali per le ... (Lanazione.it)

Inaugura oggi l’ultimo appuntamento delle settimane della moda : inizia la Shanghai Fashion Week - Tanti, decine di brand locali, addirittura una sfilata di Vivienne Westwood e un evento Moncler Genius. La Shanghai Fashion Week comincia oggi 9 ottobre, e con 12 giorni di eventi chiuderà in bellezza questa intensa stagione. Tra i partecipanti Lu ... (Metropolitanmagazine.it)