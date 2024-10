Mister Movie | Sarah e Holden insieme al concerto di Mahmood (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Sarah e Holden: un amore nascosto? Da quando hanno lasciato la scuola di Amici, Sarah Toscano e Holden continuano a far parlare di sé. La loro amicizia, nata tra i banchi di scuola e rafforzata nel talent show di Maria De Filippi, ha sempre destato grande curiosità tra i fan. Nonostante le ripetute smentite, i due giovani artisti sembrano sempre più vicini. Avvistamenti e collaborazioni sospette Numerosi indizi alimentano le voci di un possibile flirt tra Sarah e Holden. Gli avvistamenti insieme, come quello al concerto di Mahmood, e la collaborazione musicale per il brano “Ossidiana” hanno fatto sognare i fan di una storia d’amore. La complicità tra i due è evidente anche sui social, dove condividono spesso momenti di vita quotidiana, alimentando ulteriormente le speranze dei loro follower. Mistermovie.it - Mister Movie | Sarah e Holden insieme al concerto di Mahmood Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia:: un amore nascosto? Da quando hanno lasciato la scuola di Amici,Toscano econtinuano a far parlare di sé. La loro amicizia, nata tra i banchi di scuola e rafforzata nel talent show di Maria De Filippi, ha sempre destato grande curiosità tra i fan. Nonostante le ripetute smentite, i due giovani artisti sembrano sempre più vicini. Avvistamenti e collaborazioni sospette Numerosi indizi alimentano le voci di un possibile flirt tra. Gli avvistamenti, come quello aldi, e la collaborazione musicale per il brano “Ossidiana” hanno fatto sognare i fan di una storia d’amore. La complicità tra i due è evidente anche sui social, dove condividono spesso momenti di vita quotidiana, alimentando ulteriormente le speranze dei loro follower.

