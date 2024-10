Milan-Bruges, Leao su Instagram: “Dio sa quanto il mio cuore sia puro” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Rafael Leao, sostituito a mezz'ora dalla conclusione della partita tra Milan e Brugge, ha espresso le sue riflessioni dopo il match Pianetamilan.it - Milan-Bruges, Leao su Instagram: “Dio sa quanto il mio cuore sia puro” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Rafael, sostituito a mezz'ora dalla conclusione della partita trae Brugge, ha espresso le sue riflessioni dopo il match

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Leao-Fonseca, c’è aria di crisi? Le parole del mister dicono tutto - Serata di festa per il Milan ma non per tutti. Ennesimo capitolo di una possibile crisi tra Leao e Fonseca? Il mister è stato chiaro. In un contesto sportivo dove la tensione e la passione vanno di pa ... (notiziemilan.it)

“Non è un leader”, l’ex Milan non ha dubbi: che bordata a Leao! - Ancora critiche per Rafael Leao: l’ex Milan ha riservato un duro giudizio nei confronti dell’attaccante portoghese. (spaziomilan.it)

Leao Milan, Cassano lo stronca: «Corre e prende solo i soldi! Ecco dove andremo a riprenderlo» - Leao Milan, Antonio Cassano, ex calciatore rossonero, ha criticato duramente il portoghese del Diavolo: le sue dichiarazioni Intervenuto a Viva El Football, Antonio Cassano, ex calciatore del Milan tr ... (milannews24.com)