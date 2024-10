Pianetamilan.it - Milan-Bruges 3-1, Fonseca: “Ecco perché ho sostituito Leao” | VIDEO

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pauloha spiegato, in conferenza stampa al termine didi Champions League, il motivo del cambio di Rafael. IlPaulo, allenatore rossonero, ha spiegato in conferenza stampa al termine di, terza partita della Fase Campionato della Champions League 2024-2025 terminata 3-1 per il Diavolo, il motivo del cambio -al 60' - di Rafaelcon Noah Okafor., dunque, ilcon le parole del tecnico lusitano sul numero 10ista, suo connazionale