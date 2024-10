Migranti in Albania, Marino all’Europarlamento: “È un lager come Guantanamo, cani in Europa trattati meglio di loro” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il campo per richiedenti asilo realizzato dall’Italia in Albania è “un lager” che ha un precedente recente, la prigione nella base Usa di “Guantanamo” a Cuba. Così l’eurodeputato dei Verdi, Ignazio Marino, parlando nella plenaria a Strasburgo. “L’onestà intellettuale – esordisce – è assente in quella parte di quest’aula che due giorni fa che bocciò la discussione sulla deportazione e la detenzione, in un lager al di fuori dei confini europei, di Migranti che fuggono per sottrarsi alla violenza, alla fame, alla povertà”. “L’accordo del governo Meloni con l’Albania – continua – ha un precedente: la base di Guantanamo, dove i prigionieri possono essere trattati al di fuori della legge. Ma nel caso di Guantanamo si tratta di sospetti di terrorismo. Ilfattoquotidiano.it - Migranti in Albania, Marino all’Europarlamento: “È un lager come Guantanamo, cani in Europa trattati meglio di loro” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il campo per richiedenti asilo realizzato dall’Italia inè “un” che ha un precedente recente, la prigione nella base Usa di “” a Cuba. Così l’eurodeputato dei Verdi, Ignazio, parlando nella plenaria a Strasburgo. “L’onestà intellettuale – esordisce – è assente in quella parte di quest’aula che due giorni fa che bocciò la discussione sulla deportazione e la detenzione, in unal di fuori dei confini europei, diche fuggono per sottrarsi alla violenza, alla fame, alla povertà”. “L’accordo del governo Meloni con l’– continua – ha un precedente: la base di, dove i prigionieri possono essereal di fuori della legge. Ma nel caso disi tratta di sospetti di terrorismo.

