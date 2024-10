Iltempo.it - Marina Berlusconi picchia duro sulle toghe rosse: “Certi giudici nemici di tutto il Paese”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)arriva a Roma per inaugurare personalmente il nuovo store Mondadori in Galleria Alberto Sordi, a pochi passi da Palazzo Chigi, e proprio da qui offre una sponda al governo, bacchettando anche "" che "non sonodi mio padre o di Giorgia Meloni, ma diil", ma conferma di non avere alcuna intenzione di 'scendere in campo', come fece suo padre 30 anni fa. "Sul governo - esordisce circondata da un nugolo di cronisti - do un giudizio positivo". Con l'esecutivo, spiega, "ho un rapporto assolutamente normale, come è normale che abbia un rapporto costruttivo e positivo. A me interessa una sola cosa, che il governo in carica sia stabile e faccia bene".