Manovra 2025 sciopero di medici e infermieri | Briciole che offendono

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Il testo della Legge di Bilancio per il, conferma la riduzione del finanziamento per la sanità rispetto a quanto annunciato nelle scorse settimane e cambia le carte in tavola rispetto a quanto proclamato per mesi”. Quel che prevede lache dovrà essere approvata dal Parlamento entro Natale fa infuriare anche i sindacati dei. Che proclamanonazionale di 24 ore. Braccia incrociate mercoledì 20 novembre. A sottoscrivere la manifestazione di protesta sono Anaao Assomed, Cimo-Fesmed e il sindacato degliNursing Up.