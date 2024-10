Maltempo, scatta allerta rossa in Veneto: arancione in tre regioni (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Temporali, piogge e raffiche di vento flagellano ancora l'Italia dopo una prima, forte ondata di Maltempo. E, per L'articolo Maltempo, scatta allerta rossa in Veneto: arancione in tre regioni proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Maltempo, scatta allerta rossa in Veneto: arancione in tre regioni Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Temporali, piogge e raffiche di vento flagellano ancora l'Italia dopo una prima, forte ondata di. E, per L'articoloinin treproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

