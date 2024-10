Lotta alle mafie, a lezione dai carabinieri (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Domai, giovedì 24 ottobre 2024, presso il Salone “Umberto I” del Palazzo Ducale del Giardino sede del Comando Provinciale dei carabinieri di Parma, alle ore 18.00 si terrà un incontro organizzato in collaborazione con l’Associazione Libera, sul tema della Lotta alle mafie.Un filo che unisce Parmatoday.it - Lotta alle mafie, a lezione dai carabinieri Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Domai, giovedì 24 ottobre 2024, presso il Salone “Umberto I” del Palazzo Ducale del Giardino sede del Comando Provinciale deidi Parma,ore 18.00 si terrà un incontro organizzato in collaborazione con l’Associazione Libera, sul tema della.Un filo che unisce

Operazione dei Carabinieri a Zodiaco : arresti e lotta contro l’illegalità nel territorio - Facebook WhatsApp Twitter Nell’ambito di un’azione concertata per il potenziamento della sicurezza nel quartiere Zodiaco di Anzio, i Carabinieri della Compagnia locale hanno condotto un’importante operazione, messa in atto per contrastare e ... (Gaeta.it)

Controlli straordinari a Pellezzano : Carabinieri intensificano la lotta ai reati contro il patrimonio - Facebook WhatsApp Twitter A Pellezzano, in provincia di Salerno, le forze dell’ordine hanno recentemente avviato un’operazione di controllo straordinario, dedicata in particolare alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, tra cui furti ... (Gaeta.it)

Gli allievi carabinieri camminano per la lotta alla leucemia : 726 cuori in marcia - Hanno camminato portando la loro solidarietà per le vie di Reggio Calabria, i 726 allievi carabinieri della Scuola allievi, in pantaloncini e maglietta bianca, hanno voluto essere presenti, domenica mattina, all'evento organizzato dall'Ail per ... (Reggiotoday.it)