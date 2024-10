Oasport.it - LIVE Partizan-Virtus Bologna 69-70, Eurolega basket in DIRETTA: le V-nere espugnano Belgrado, prima vittoria stagionale! Clyburn MVP con 27 punti

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:30 Termina qui la nostraper questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento di serata ed un saluto sportivo! 22:28 27di un Willpazzesco, con 12e 10 rimbalzi di Isaia Cordinier e 10 di Matt Morgan. Alnon bastano i 20di Tyrique Jones ed i 14 dell’ex ‘Iffe’ Lundberg, con lache lascia lo zero alla voce ‘vittorie’ ed interrompe la striscia positiva delgrazie ad un secondo tempo di grande sostanza mettendo la freccia nel finale. FINISCE QUI: LAESPUGNAKO 69-70 E! Difesa pazzesca di Cordinier! 5? sul cronometro, time-out Banchi per disegnare lo schema dell’ultimo possesso. 69-70 WILL! IL CANESTRO CHE PUO’ VALERE LA. 27PER L’EX EFES.